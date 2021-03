Università: Campus Biomedico, il 30 e 31 marzo proseguono gli Open day online delle professioni sanitarie

Online, tematici, interattivi: gli Open day dell’Università Campus Bio-Medico di Roma continuano martedì 30 e mercoledì 31 marzo a partire dalle ore 16 con le professioni più richieste dal mercato del lavoro: stavolta è il turno dei 7 corsi di laurea delle Facoltà di Ingegneria e Scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente sulla piattaforma Zoom. Il 30 marzo verranno presentati i corsi di Ingegneria industriale, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile e Ingegneria dei sistemi intelligenti. Il giorno successivo sarà la volta di Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana(triennale), Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana (magistrale) e Scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera.

Un pomeriggio dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di tutta Italia in cui i ragazzi potranno affacciarsi al mondo universitario e scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo romano.

Gli studenti e i familiari che vorranno partecipare potranno iscriversi attraverso il sito internet unicampus.it dalla pagina degli Open Day per interagire in diretta con docenti e studenti in corso o già laureati, avere informazioni su come prepararsi alle prove di ammissione, assistere a esperienze pratiche e di laboratorio e informarsi sulle prospettive occupazionali. Tra i temi affrontati il programma di borse di studio voluto dall’Ateneo per sostenere il merito, i contributi per l’alloggio, i tirocini, gli sbocchi professionali.