Settimana Santa: Padova, tutte le dirette tv e YouTube per seguire le celebrazioni insieme al vescovo Claudio Cipolla

“Come segno di vicinanza e comunione con le persone malate, in quarantena, anziane o impossibilitate a frequentare la propria chiesa, le celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal vescovo Claudio Cipolla saranno trasmesse sul canale You Tube della diocesi di Padova e in diretta televisiva su alcune emittenti locali”. Lo fa sapere la diocesi di Padova in una nota diffusa questa mattina, ricordando che nonostante “la zona rossa sarà possibile partecipare alle celebrazioni, sempre nel rispetto dei limiti sugli spostamenti e avendo cura di mettere in pratica tutte le precauzioni per evitare il contagio (distanziamento, mascherine, sanificazioni)”. Si comincia domenica 28 marzo: la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme sarà trasmessa alle ore 10.30 in diretta dal Duomo di Candiana (Pd), sul canale YouTube della Diocesi di Padova e sui canali 11, 12 e 87 del digitale terrestre (rispettivamente Telenuovo, Tv7Triveneta e Tv7 New). Nel pomeriggio di domenica 28 marzo, il vescovo parteciperà alla Festa delle palme on line dei ragazzi dell’Acr in programma alle ore 15 sul canale You Tube dell’Azione cattolica di Padova, all’insegna dello slogan Go(o)d news! Gli appuntamenti della Settimana Santa proseguono mercoledì 31 marzo con la Via Crucis diocesana che verrà trasmessa on line alle ore 21 sul canale You Tube della diocesi di Padova e sui canali televisivi 117 (Telenuovo Padova) e 89 (Tv7 News). Le celebrazioni del Triduo Pasquale e della Domenica di Pasqua presiedute dal vescovo saranno ugualmente trasmesse in diretta You Tube e televisiva. Il vescovo celebrerà la messa in Cena Domini del Giovedì Santo, 1 aprile, alle ore 15.45 nella chiesa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (Sarmeola di Rubano), anche come segno di vicinanza alle persone più fragili (la celebrazione sarà trasmessa sul canale You Tube della diocesi di Padova e sui canali 11 e 87 del digitale terrestre). Il Venerdì Santo, 2 aprile, l’appuntamento è alle ore 15 con la celebrazione della Passione del Signore che il vescovo celebrerà, come lo 2 scorso anno, dalla chiesa del Monoblocco dell’Azienda ospedaliera di Padova (diretta You Tube e canali 11 e 87), come “segno di vicinanza a quanti vivono la sofferenza e a quanti si adoperano nella cura, particolarmente in questo tempo così difficile segnato dalla pandemia”. La Veglia di Pasqua, sabato 3 aprile, durante la quale riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana dalle mani del vescovo sette catecumeni della città, si terrà alle ore 19 in Cattedrale a Padova e sarà trasmessa in diretta You Tube e sul canale digitale 87 (Tv7 news). Domenica di Pasqua, 4 aprile, il vescovo Cipolla presiederà l’eucaristia alle ore 10.15 nella comunità parrocchiale di Madonna Pellegrina a Padova, con diretta You Tube e televisiva sui canali digitali 11, 12 e 87.