Settimana Santa: diocesi Termoli-Larino, un percorso “semplice ed essenziale “ per vivere la Pasqua in famiglia

Un percorso da intraprendere in famiglia, in occasione della Settimana Santa. “Si tratta di una proposta, semplice ed essenziale, che intende aiutare a cogliere e a interiorizzare quello che la Pasqua, celebrata e accolta nella nostra vita, porta nello stile delle nostre relazioni famigliari e nella vita di famiglia stessa”. Così il vescovo di Termoli-Larino mons. Gianfranco De Luca scrive in una lettera alla diocesi presentando la sua proposta in preparazione alla Santa Pasqua 2021 dal titolo: “Farò la Pasqua da Te”. La proposta accompagna i fedeli lungo un percorso di preghiera e meditazione dalla Domenica delle Palme a tutti i giorni della Settimana Santa che prevede anche “un gesto”, “una contemplazione attraverso l’arte” e un “Patto di misericordia e di Patto di unità” da vivere in famiglia. Il vescovo suggerisce anche di preparare un angolo della casa con un piccolo tavolo con un crocifisso, un cero da accendere durante il momento di preghiera. “Certamente una parte di noi avrà modo di celebrare in presenza”, scrive il vescovo De Luca. “Lo faccia con una consapevolezza nuova e soprattutto lo faccia consapevole di essere parte ed espressione di un unico Popolo quello nato dalla Pasqua di Nostro Signore: l’intera Chiesa che è diffusa su tutta la terra. Quanti stanno a casa, sicuramente avranno occasione di seguire le Celebrazioni attraverso la Televisione e, anche se inibiti nella partecipazione piena che si compie nella Comunione sacramentale, hanno la possibilità di cogliere magari con maggiore attenzione i gesti e il senso profondo di ognuno di essi, lo Spirito Santo che abita il cuore di ciascuno saprà come “condurci alla pienezza della verità”.