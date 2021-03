Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata a tre “mistici delle piaghe”

Nalla Domenica delle Palme, la storia e la profezia di Natuzza Evolo, padre Pio, don Dolindo Ruotolo. La prossima puntata di Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), in onda domani, domenica 28 marzo, alle 8.40, su Rai Due, è dedicata alla potenza evocativa di questi tre “mistici delle piaghe”. Ospite della conduttrice Eva Crosetta, Luciano Regolo, giornalista e condirettore di Famiglia Cristiana, uno dei maggiori esperti dei tre protagonisti della puntata.

L’ospite metterà a confronto queste grandi personalità della Chiesa che condivisero la sofferenza, i fenomeni mistici, gli scontri con il demonio e l’obbedienza alla Chiesa. Una puntata arricchita da repertori e testimonianze: una storica intervista a Natuzza Evolo; poi, il ricordo di fra Luciano Lotti su padre Pio e sulla sua ostinata fedeltà al Vangelo, anche nelle persecuzioni e nelle tribolazioni; infine, la vita, i miracoli e l’eredità spirituale di don Dolindo Ruotolo nelle parole della nipote, Grazia Ruotolo. Tre innamorati di Dio che uniscono il dolore e l’amore per gli altri. “Il vero cristiano è colui che ha sempre il sorriso sulle labbra – dice Regolo – la vita senza questo progetto di salvezza, senza alzarci da tutto ciò che è male e limitato, è molto triste e dolorosa”.