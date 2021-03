Diocesi: Cassano allo Jonio, il vescovo Savino in visita all’ospedale di Castrovillari

Questa mattina il vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, ha fatto visita agli ammalati ricoverati nell’ospedale di Castrovillari. “L’ospedale – ha ricordato – è il luogo dove si può realmente incontrare Gesù, nella convinzione che i veri crocifissi siano quelli di carne: gli ammalati, i diversamente abili, gli anziani e tutte quelle persone fragili che sperimentano momenti di grande sofferenza”. Ad accoglierlo padre Eusebio, cappellano del Ferrari, e Vincenzo Stivala, direttore dell’ufficio di pastorale per le persone con disabilità. “Gli ammalati possano fare esperienza dell’amore grazie alla prossimità ed alla vicinanza di tutto il personale sanitario”, ha continuato il vescovo, augurando a tutti di vivere la Pasqua “in un’ottica di fede”, liberandosi “dall’egoismo per diventare uomini e donne di prossimità”. Dopo il saluto all’aperto monsignor Savino si è recato nei reparti per incontrare il personale sanitario ed i malati