Settimana Santa: diocesi Andria, le statue della processione dei misteri nella chiesa del Purgatorio per la preghiera dei fedeli

Quest’anno non sarà una processione ma un “incontro”. La processione dei misteri del Venerdì santo ad Andria non si svolgerà, causa Covid-19, ma, nonostante le limitazioni per la Pandemia, non mancherà “l’incontro” con l’Uomo dei dolori e la città, ferita dai segni del Covid-19. Nella chiesa del Purgatorio da domani, venerdì 26 marzo, a mercoledì 31 marzo 2021, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21, sarà possibile sostare per la preghiera personale davanti “alle statue della processione dei misteri”. Nella chiesa di San Domenico da venerdì 26 marzo a mercoledì 31 marzo, dalle 17.30 alle 21, sarà possibile sostare per la preghiera personale davanti “alle croci”.

Il 2 aprile, nel giorno del Venerdì Santo, alle 20.30, nella chiesa del Purgatorio si svolgerà la Via Crucis presieduta dal vescovo, mons. Luigi Mansi. La Via Crucis a porte chiuse sarà trasmessa in diretta TV su Teledehon, canale 18. Per la preparazione di questi momenti spirituali di preghiera, hanno collaborato: le parrocchie Ss. Annunziata e San Nicola di Mira, alle quali fanno capo le due rettorie. Supporto per la realizzazione del momento di preghiera è stato offerto dall’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione di Maria, dalla Pia Associazione dei Crociferi, che custodisce le croci che aprono la processione del venerdì Santo e dall’Accademia Federiciana che animerà i momenti di preghiera, delle 20.30, nei giorni 26-30 marzo. In entrambi i luoghi, i confratelli e gli associati alla pia associazione dei crociferi assicureranno ingressi contingentati nel rispetto del norme anti-contagio.