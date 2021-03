Settimana Santa: diocesi Gaeta, le celebrazioni in diretta su Radio Civita e sui social media

Dal 28 marzo l’Ufficio per le comunicazioni sociali della arcidiocesi di Gaeta curerà la trasmissione delle celebrazioni della Settimana Santa, presiedute dall’arcivescovo, mons. Luigi Vari, e trasmesse in diretta sui media diocesani. Nella Domenica delle Palme, la Messa sarà celebrata il 28 marzo, alle 11, nella cattedrale di Gaeta. Mentre la Messa del Crisma il 31 marzo, alle 18.30, nella Chiesa di San Francesco. Giovedì Santo, il presule presiederà la Messa nella Cena del Signore, il 1° aprile, alle 18.30; il 2 aprile, alle 15, l’Azione Liturgica del Venerdì Santo; il 3 aprile, alle 19, la Veglia pasquale. Infine, la Messa solenne nella Domenica di Pasqua, il 4 aprile, alle 11. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Facebook, sulla pagina dell’arcidiocesi di Gaeta e della Basilica Cattedrale di Gaeta, su Radio Civita InBlu, in fm, web e streaming.