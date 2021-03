Settimana Santa: diocesi Urbino, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Tani e le disposizioni in tempo di pandemia

Non si svolgerà, quest’anno, la statio esterna alla chiesa e la processione verso il luogo della celebrazione nella Domenica delle Palme, a Urbino. L’arcivescovo Giovanni Tani, presiederà la messa in cattedrale, alle 10.30, all’inizio della quale commemorerà l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e benedirà i rami di palma e di ulivo che i fedeli avranno portato. La Messa Crismale si svolgerà con presenze limitate. L’arcivescovo la presiederà in cattedrale il Mercoledì Santo (31 marzo), alle 17. Giovedì Santo, mons. Tani celebrerà la messa “nella cena del Signore” in cattedrale, alle 20. La liturgia “nella Passione e Morte del Signore”, nel Venerdì Santo, comincerà alle 16 in cattedrale. In questo caso, l’adorazione della Croce sarà compiuta solo dal celebrante. La Veglia pasquale sarà presieduta in cattedrale dall’arcivescovo, alle 20, mentre la messa di Pasqua domenica alle 18.30.