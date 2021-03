Settimana santa: Tivoli e Palestrina, al via le celebrazioni. Anche in diretta sulla web tv diocesana

Si apriranno domani anche nella diocesi di Tivoli e di Palestrina le celebrazioni della Settimana santa presiedute dal vescovo mons. Mauro Parmeggiani e per facilitare la partecipazione dei fedeli impossibilitati o per età, o perché contagiati dal Covid o in quarantena o ammalati, secondo le indicazioni della Cei saranno tutte trasmesse in diretta sulla web tv diocesana www.diocesitivoliepalestrina.it . Domani, Domenica delle Palme, la messa, trasmessa dalla cattedrale di Tivoli, inizierà alle ore 11,30. Giovedì 1° aprile 2021, a partire dalle ore 10,00, i fedeli della diocesi di Tivoli e di Palestrina potranno partecipare via streaming alla messa del Crisma che il vescovo presiederà dal Santuario di N.S.di Fatima in S.Vittorino Romano con i preti delle due diocesi unite in persona episcopi da Papa Francesco il 19 febbraio 2019. Dato il numero limitato di posti a causa dell’osservanza delle norme antipandemiche oltre ai sacerdoti diocesani parteciperà soltanto un numero limitato di fedeli. Al termine della messa i vicari foranei consegneranno al vescovo i frutti della Quaresima di carità svoltasi in tutte le comunità parrocchiali della diocesi per sostenere le opere-segno delle Caritas diocesane. Nel pomeriggio, la messa in Coena Domini, sarà celebrata alle ore 18,00 nella cattedrale di S.Agapito Martire in Palestrina. Dalle ore 21,00, invece, a Tivoli, il vescovo sarà a disposizione dei fedeli per le confessioni. Venerdì 2 aprile, alle ore 18,00, mons. Parmeggiani presiederà l’