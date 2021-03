Settimana Santa: diocesi Bolzano, le celebrazioni presiedute dal vescovo Muser

Domenica delle Palme, 28 marzo, alle 10, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, celebrerà la Messa nel Duomo di Bressanone, senza la processione, come disposto dalle limitazioni anti-Covid. Il vescovo celebrerà, Giovedì santo, 1° aprile, alle 9, la Messa nel Duomo di Bressanone con il clero. Durante la Messa, saranno benedetti gli olii santi che, a partire dal giorno di Pasqua, verranno usati per amministrare i sacramenti (battesimo, cresima, ordinazione sacerdotale) nonché per la consacrazione di chiese, altari e campane. La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle radio diocesane Radio Sacra Famiglia InBlu e Radio Grüne Welle. Sempre Giovedì Santo, alle 18, ma nella chiesa di San Giacomo di Bolzano, celebrazione liturgica per ricordare l’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, senza la lavanda dei piedi.

Venerdì santo, 2 aprile, alle 15, mons. Muser nel Duomo di Bolzano celebrerà la Passione del Signore. In questo giorno, con al centro la croce del redentore, è raccolta in tutte le chiese l’offerta della Quaresima di fraternità, che sostiene progetti di sviluppo nelle missioni. Le solenni preghiere del venerdì santo sono le più antiche della liturgia. La celebrazione è trasmessa da Radio Grüne Welle. Sabato santo, 3 aprile, alle 19.30 nel Duomo di Bressanone: la Veglia pasquale. Domenica di Pasqua, 4 aprile, alle 10, nel Duomo di Bolzano, il vescovo celebrerà la Pasqua di risurrezione. Il pontificale trilingue è trasmesso in diretta tv da RAI Alto Adige (canale 103) e dalle radio diocesane Radio Sacra Famiglia InBlu e Radio Grüne Welle. Lunedì di Pasqua, 5 aprile, alle 8.30 mons. Muserà sarà nel convento Mariengarten delle suore cistercensi a San Paolo di Appiano, dove celebrerà la Messa.