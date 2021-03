Diocesi: Ascoli-Piceno, sondaggio online per scegliere nel modo più condiviso possibile il nuovo logo della diocesi 

Un sondaggio online per scegliere nel modo più condiviso possibile il nuovo logo della diocesi di Ascoli-Piceno. A proporlo è stato l’amministratore apostolico della diocesi, mons. Domenico Pompili, che si concretizza in questo periodo pasquale grazie alla collaborazione con il grafico Cristiano Spalvieri e al contributo di quanti stanno esprimendo la loro preferenza. Sono tre i loghi da votare, tutti riportanti l’immagine del santo patrono della città, Sant’Emidio. “Abbiamo scelto di utilizzare la statua d’argento del Vannini custodita nel museo Diocesano – spiega in una nota della diocesi il grafico Spalvieri – sia perché in questa statua S. Emidio viene presentato come pastore, nella sua figura di vescovo, sia perché come opera d’arte è particolarmente significativa e prestigiosa, realizzata nel tardo quattrocento, periodo importante per l’arte ascolana”. Già in tanti stanno partecipando al sondaggio; per votare, è necessario collegarsi alla pagina https://www.diocesiascoli.it/vota-il-nuovo-logo-della-diocesi/ (o andare sulla pagina della Diocesi di Ascoli Piceno, Sezione News), dove sono presentate le 3 possibili soluzioni fra cui scegliere. Il logo scelto dalla comunità, cioè quello che raccoglierà più voti, sarà ufficializzato giovedì 1 aprile dopo la Messa Crismale.