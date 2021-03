Settimana Santa: Agrigento, i riti saranno regolarmente celebrati e in cattedrale la tradizione si adatta al tempo della pandemia

“Anche se percepiamo ancora il peso dell’emergenza sanitaria, questa situazione non ci deve scoraggiare! Il Maestro ci guida a riscoprire la vocazione missionaria della Chiesa e nell’oggi della storia ci chiama a proseguire nell’impegno di esprimere continuamente ‘una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice’”. Così don Giuseppe Pontillo, parroco della Cattedrale di Agrigento in merito alle Celebrazioni della Settimana Santa 2021 nella città di Agrigento. “La pandemia – continua – ci mette ogni giorno a contatto con alcune persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi”. In Cattedrale – dice ancora il parroco – è tutto pronto, il protocollo di prevenzione è già stato sperimentato per le altre celebrazioni con presenza di fedeli e il numero massimo di fedeli che potranno accedere è di 200 per ogni celebrazione. “Bisognerà sempre igienizzare le mani, prendere posto nei banchi dove indicato mantenendo il distanziamento secondo la distribuzione dei posti e sottoporsi al controllo della temperatura all’ingresso.

Il primo atto di amore al Signore e di comunione con gli altri fratelli in Cristo – continua don Giuseppe – è il rispetto delle indicazioni per tutelare e tutelarci a vicenda. I volontari del servizio di accoglienza della Cattedrale e dell’Arciconfraternita aiuteranno i fedeli nel seguire il protocollo previsto. In ogni caso bisognerà evitare assembramenti e raggruppamenti di fedeli. Per i dettagli delle celebrazioni in programma per la Settimana Santa, si rimanda al sito www.cattedraleagrigento.com dove si possono trovare le indicazioni per il protocollo di prevenzione Covid e gli orari della celebrazioni e delle dirette.