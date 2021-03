Coronavirus Covid-19: diocesi Trapani, il 3 aprile vaccinazioni in venti parrocchie

L’assessorato alla sanità della Regione Sicilia e la Conferenza episcopale siciliana hanno siglato un accordo per realizzare una campagna di vaccinazione in 500 parrocchie dell’isola il prossimo 3 aprile, Sabato Santo. All’iniziativa ha aderito anche la diocesi di Trapani che, grazie alla sensibilità dei parroci, renderà disponibili 20 postazioni in altrettante parrocchie dislocate in tutto il territorio diocesano per la vaccinazione di soggetti tra i 69 e i 79 anni. In ogni parrocchia saranno somministrate fino a 100 dosi di vaccini Astrazeneca.

Secondo le indicazioni della Regione siciliana, la vaccinazione sarà effettuata se ci saranno un minimo di 50 prenotazioni per parrocchia. Chi risponde al target di vaccinazione indicato dall’assessorato regionale e desidera vaccinarsi può rivolgersi alle parrocchie indicate dalla diocesi.