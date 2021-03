Statio Orbis Papa Francesco: Lev, il racconto e le immagini della preghiera in piazza San Pietro raccolte in un libro

Un libro per ricordare meglio, per poter pregare, pensare, e rendere la preghiera di Papa Francesco, solo in piazza San Pietro, il 27 marzo dello scorso anno, accessibile ai fedeli che, in quel giorno, col cuore e la preghiera, erano presenti nella piazza, e hanno partecipato attraverso i mezzi di comunicazione disponibili. Così è nata l’idea di raccogliere il materiale di archivio (le foto, i testi e i video) per presentarlo in un libro, per offrire al lettore un’occasione di sosta, per ripensare alla propria vita e ripartire rinnovati, con uno sguardo nuovo sui fratelli e sul mondo. Si intitola “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”, edito dalla Libreria editrice vaticana (e Piemme in Italia). A curare la pubblicazione, il Dicastero per la Comunicazione, che vuole consegnare alla storia le immagini e le parole di quell’evento.

Il volume è suddiviso in due parti, distinte ma strettamente connesse: la preghiera e l’insegnamento. “Con la preghiera il mondo si è fermato, insieme al Santo Padre, per pregare ed implorare Misericordia – si legge nella nota di presentazione -. Nella preghiera il Papa ha esortato, come fece Gesù con i discepoli, ad avere fede, perché con Lui sulla barca non si può naufragare. Con l’insegnamento siamo stati invitati ad un esame di coscienza sincero, per comprendere cosa è veramente essenziale, per analizzare il modo in cui agiamo, nelle grandi e nelle piccole circostanze, per comprendere dove ci siamo smarriti e come ritrovare la strada”. Il codice che si trova alla fine del libro (QRcode), oltre a consentire la visualizzazione del video di quella sera, permette di continuare a seguire l’insegnamento pontificio successivo all’edizione di questo libro. Il volume è stato realizzato dalla Lev in coedizione Bayard.