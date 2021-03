Settimana Santa: diocesi Vicenza, le celebrazioni presiedute dal vescovo Pizziol

Non si svolgerà neanche a a Vicenza, a causa della pandemia in atto, la tradizionale processione delle palme. Il vescovo, mons. Beniamino Pizziol, benedirà i rami di ulivo in Cattedrale nella Messa delle 10.30 trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Anche le celebrazioni del Triduo pasquale vedranno restrizioni. Giovedì Santo 1° aprile: sospesa e rinviata la Messa del Crisma, prevista per la mattina del giovedì santo, durante la quale vengono benedetti gli olii santi e il presbiterio diocesano rinnova le promesse sacerdotali. Nella Messa in Coena Domini dello stesso giorno non si compirà il gesto simbolico della Lavanda dei piedi. Il vescovo celebrerà in cattedrale alle 19 con diretta su Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Venerdì Santo 2 aprile mons. Pizziol presiederà il rito della Via Crucis alle 15 in cattedrale con diretta su Radio Oreb e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Alla sera, alle 19, sempre in cattedrale si terrà l’Azione Liturgica del Venerdì Santo in diretta tv e streaming. Non sarà possibile il bacio della croce da parte dei fedeli. Le offerte raccolte in tale celebrazione saranno devolute alle comunità cristiane di Terra Santa.

Il vescovo presiederà, alle 19, in Cattedrale la Veglia Pasquale con il rito della luce, l’ascolto prolungato della Parola di Dio che ripercorrerà i principali momenti della storia della Salvezza, il battesimo di due catecumene adulte e l’Eucaristia. La Veglia sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube della Diocesi. Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, infine, mons. Pizziol presiederà la Messa solenne in cattedrale, alle 10.30, in diretta su Radio Oreb, Telechiara e sul canale YouTube Diocesi di Vicenza. Le celebrazioni del Triduo si completeranno in Cattedrale con la preghiera del Vespro alle 18.