A sua immagine: la preghiera di Papa Francesco in piazza San Pietro in tempo di pandemia. Nella puntata di oggi il ricordo a un anno di distanza

Il 27 marzo di un anno fa, Papa Francesco presiedeva la preghiera in piazza San Pietro durante la quale proponeva una lettura della pandemia, e contemporaneamente un percorso di responsabilizzazione e di speranza, valido per i credenti e aperto, come sempre, agli uomini di ogni fede e pensiero. Oggi, alle 15.45, su Rai Uno, “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco” ricorderà quell’evento. E ne approfitterà per riflettere sul percorso svolto in un anno: sul magistero di Papa Francesco e su come quell’evento, quelle parole, abbiano dato nuovo impulso ai credenti nell’affrontare la pandemia. Il racconto si snoderà grazie a testimonianze di medici, sacerdoti, laici; con la conduttrice Lorena Bianchetti, a parlare della ricorrenza don Marco Pozza, che da anni è vicino a Papa Francesco, e che di quei giorni potrà parlare con particolare competenza. A seguire, “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo alla scoperta del santuario toscano della Verna, il luogo dove San Francesco ricevette le stimmate divenendo Alter Christus. Il vangelo, letto ogni anno nella Domenica delle Palme, sarà quello della Passione di Gesù.

Domani, dalle 10, in attesa della celebrazione liturgica di Papa Francesco trasmessa dal Tg Uno, A Sua Immagine approfondirà il senso di questa celebrazione che precede la Settimana Santa e la Pasqua. Con Lorena Bianchetti in studio don Giovanni Biallo, assistente spirituale dell’Opera romana Pellegrinaggi, e in collegamento dal Sacro Sepolcro di Gerusalemme la giornalista Alessandra Buzzetti. La teologa Anna Pia Viola aiuterà a comprendere il senso e i simboli di questa festa. Infine, la testimonianza di suor Lara, direttrice del progetto Effetà che dal 1964 a Betlemme ha dato il via ad una scuola per bambini audiolesi.