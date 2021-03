Vescovi sardi: “Verso Assisi 2021”, al via il concorso per la creazione del logo

È stato pubblicato sul sito web della Conferenza episcopale sarda il bando per la creazione del logo ufficiale che accompagnerà l’offerta dell’olio per la lampada che arde sulla tomba di San Francesco. Il concorso è istituito al fine di creare il logo per il pellegrinaggio e per tutte le iniziative connesse all’evento del 3-4 ottobre 2021.

“Il logo – si legge in un comunicato – è chiamato a rappresentare il senso del dono dell’olio, quale segno di affidamento e invocazione a Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e messaggero di pace”.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, sia come singoli che come gruppi, compresi enti, parrocchie, famiglie, associazioni, religiosi e laici, anche minori di 18 anni. Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. Ciascun progetto dovrà pervenire, entro e non oltre il 10 aprile 2021, al seguente indirizzo: ucs.sardegna@gmail.com. La valutazione dei progetti sarà effettuata in base all’originalità, all’efficacia e immediatezza comunicativa, oltre che alle caratteristiche concettuali coerenti con la proposta del tema del concorso. Il vincitore riceverà come premio il viaggio e il pernottamento completo ad Assisi nei due giorni del pellegrinaggio.

Ulteriori informazioni si possono attingere, insieme al bando completo, su www.sardegna.chiesacattolica.it.