Diocesi: Forlì-Bertinoro, domani la messa per Giornata della carità nella chiesa di San Pietro in Vincoli presieduta da mons. Biguzzi

Sarà mons. Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, a celebrare domani, in occasione della Giornata diocesana della carità, la messa alle 11.15 nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Forlì. La celebrazione avrebbe dovuto essere presieduta dal vescovo Livio Corazza che, seppur negativo al tampone per il Covid-19, è però in isolamento domiciliare precauzionale per aver incontrato nei giorni scorsi alcune persone risultate positive. “Per vivere al meglio il tempo di Quaresima – afferma il direttore della Caritas, Filippo Monari – desideriamo condividere alcune indicazioni per affrontare le molte fragilità, solitudini e povertà che stiamo registrando in questi giorni dove ancora viene messa a dura prova la resilienza di tutti noi”. La Caritas forlivese cerca anche nuovi volontari in particolare per le tre opere segno della Caritas diocesana, l’Emporio, la Casa Buon Pastore e Casa Betania presso Santa Maria del Fiore. “All’Emporio – spiega Monari – servono volontari in aiuto al punto distribuzione, altri volontari al magazzino e stiamo cercando anche un paio di autisti. Per la Casa Buon Pastore servono volontari per il servizio mensa e infine presso Casa Betania per il dormitorio di prima accoglienza dalle 20.30 alle 22.30”. “Nel periodo di Quaresima – prosegue – abbiamo anche in programma, come Caritas diocesana, di continuare la raccolta di offerte per la Bosnia e di aiutare il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e l’associazione Stay Human nella preparazione di un camion che partirà nei prossimi giorni per Corinto, in Grecia, in aiuto ad un altro campo profughi che accoglie 1.000 persone (250 bambini e adolescenti, 300 donne e 450 uomini) della rotta balcanica”.

Le offerte raccolte dalla Caritas diocesana in questo tempo serviranno ad alimentare il “Fondo di solidarietà”.