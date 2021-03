Diocesi: Albano, un corso per parroci di nuova nomina, tra pastorale e questioni amministrative

Si svolge da lunedì 15 a venerdì 19 marzo, nei locali del seminario di Albano Laziale, un ciclo di cinque giornate di studio per parroci e amministratori parrocchiali di recente nomina, promosso dalla diocesi di Albano su temi utili per lo svolgimento del proprio servizio. “Da anni offriamo ai sacerdoti che per la prima volta svolgono il servizio di parroci delle giornate formative di introduzione a temi pratici sia amministrativi sia pastorali, per una corretta gestione del loro ministero di pastori e amministratori di una comunità parrocchiale – spiega al Sir don Gualtiero Isacchi, vicario per la pastorale della diocesi di Albano –. Ci proponiamo di dare indicazioni concrete e, insieme, facciamo loro conoscere i direttori degli uffici pastorali diocesani”. Il percorso sarà introdotto dal card. Marcello Semeraro, amministratore apostolico della diocesi di Albano. Seguono due giorni dedicati ad aspetti amministrativi, dall’inserimento delle parrocchie nell’ordinamento tributario italiano al tema complesso della privacy, fino alle pratiche matrimoniali. Viene poi introdotto il progetto pastorale diocesano, di cui in particolare vengono presentate le impostazioni riguardo a Caritas, catechesi, catecumenato, pastorale familiare, pastorale giovanile e oratorio. “Quest’anno affronteremo anche il tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili, per cui di recente abbiamo attivato un servizio in diocesi, che sarà presentato dalla direttrice del servizio, suor Grazia Vittigni”, conclude don Isacchi.