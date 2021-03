Rotta balcanica: Caritas Marche, due dialoghi online con giornalisti e operatori umanitari

Due appuntamenti per riflettere sulla “rotta balcanica” dei migranti con giornalisti e operatori che conoscono quella realtà. Li organizza Caritas Marche. Lunedì 15 marzo, alle 21, nell’incontro dal titolo “Report dalla Rotta balcanica”, parlerà Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano “Avvenire”, tra i pochi ad aver dato volto e voce a questa umanità migrante. Con i suoi reportage ha permesso di entrare in luoghi e dinamiche di sorprendente drammaticità. Con lui, Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas italiana, testimone di azioni, possibilità e strettoie di un continente che troppo spesso fatica a mettere in moto per politiche degne dei suoi ideali.

Lunedì 22 marzo, alle 21, il secondo evento che permetterà di amplificare alcune “Voci dalla rotta balcanica”, con la partecipazione di Daniele Bombardi, operatore della Caritas italiana in Bosnia-Erzegovina, ed Ettore Fusaro, operatore della Caritas italiana in Albania. Due testimoni oculari, attivi sul campo, per accendere luce su progetti, esigenze e mobilitazioni al di là del mare Adriatico.

Gli incontri saranno visibili in modalità streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Caritas Marche o sulle frequenze di Radio Duomo Senigallia inBlu (95.200FM o webradio, dal sito diocesisenigallia.eu). Entrambi saranno moderati da Laura Mandolini, giornalista della Fondazione ‘Gabbiano’ – editore de La Voce Misena, Senigallia.