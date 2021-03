“A Sua Immagine”: oggi focus su san Giuseppe. Domani la solidarietà nel segno di sant’Annibale di Francia e san Luigi Orione

Ritorna oggi su Rai Uno, alle 15.54, “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco”. San Giuseppe sarà protagonista di questa puntata nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chiesa. Nasce così l’iniziativa di Papa Francesco di indire l’Anno speciale di San Giuseppe di cui sarà approfondita la figura. In studio con Lorena Bianchetti, don Gino Rigoldi, padre di diversi figli adottivi, che con la sua fondazione si impegna a diffondere la cultura della solidarietà e a sostenere progetti e servizi per quei giovani che non hanno le stesse condizioni di partenza dei coetanei più fortunati, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente del Movimento Bambino, e Mario Calabresi, giornalista e scrittore. A seguire, “Le ragioni della Speranza” con don Davide Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti, che in questa puntata incontra Margaret Karram, araba cattolica-cristiana, cittadina israeliana di origini palestinesi che è diventata il nuovo presidente del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich.

Nella puntata in onda domani, dalle 10.30, l’attenzione è rivolta a due santi: Annibale di Francia e Luigi Orione. Attraverso le loro opere e le loro testimonianze, in tanti aiutano chi ha bisogno. In studio, con Lorena Bianchetti due sacerdoti che hanno seguito il carisma di Sant’Annibale e don Orione: padre Sandro Perrone e don Flavio Peloso. Saranno presentate anche le opere della Caritas che aiuta a rialzarsi chi è caduto durante questo tempo sospeso dettato dall’emergenza sanitaria. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno, che verrà trasmessa dalla chiesa Santa Maria Maggiore in Alatri (Fr). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.