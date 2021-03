Coronavirus Covid-19: Polizia di Stato, non diffondere falso comunicato dell’Aifa su divieto di utilizzo lotti vaccino AstraZeneca

La Polizia di Stato avvisa che in rete sta circolando un falso comunicato dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. L’Aifa smentisce la notizia ricordando che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca bloccato in via precauzionale sul territorio italiano, sia quello con il numero ABV2856. La Polizia di Stato attraverso il sito istituzionale, ricorda che le informazioni e le comunicazioni attendibili riguardanti la campagna vaccinale in atto, sono pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia italiana del farmaco, ed invita tutti a non contribuire alla diffusione di false notizie, che creano ulteriori preoccupazioni nei cittadini, ma anzi di segnalarle al commissariato online della Polizia postale e delle comunicazioni su www.commissariatodips.it.