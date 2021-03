Mcl: card. Bassetti, “proteggere salute e occupazione” e “progettare dopo-pandemia con attenzione speciale ai giovani”

“L’Italia è toccata da una doppia pandemia: una sanitaria e l’altra economica. Bisogna quindi pensare alla salvaguardia della salute e a proteggere l’occupazione. Perché la piaga della disoccupazione mina la dignità della persona”. Con queste parole il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha aperto questa mattina, in collegamento video, i lavori del Consiglio nazionale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl) che si è tenuto a Roma.

Dopo aver ringraziato l’Mcl per l’impegno al servizio del prossimo e nella diffusione della Dottrina sociale della Chiesa, il card. Bassetti ha esortato: “Dobbiamo costruire una società in cui si promuova lo sviluppo integrale della persona: per questo l’Italia ha bisogno di cristiani adulti nella fede che siano in grado anche di avviare percorsi comunitari perché non si può fare da soli”. “I giovani – ha proseguito – sono i più colpiti dalla pandemia, e non solo per l’impossibilità di frequentare la scuola, ma per una chiusura che è ormai non solo fisica ma psicologica, con tanti ragazzi che hanno paura di riaffacciarsi alla vita. Questi sono fatti che devono interrogarci e preoccuparci”. “Per questo – ha concluso il presidente della Cei – dobbiamo impegnarci fin da ora a progettare il dopo pandemia con un’attenzione particolare ai nostri giovani”.