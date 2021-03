Diocesi: Cerignola, da lunedì convegno online su famiglia e paternità promosso dalla parrocchia della Purificazione della B. V. Maria di Candela

“San Giuseppe: papà, educatore paziente, custode di libertà, costruttore di futuro”. Questo il filo conduttore dei tre incontri online promossi dalla Pastorale delle famiglie della parrocchia della Purificazione della Beata Vergine Maria di Candela, nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. L’iniziativa – che si terrà online nelle serate di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo – aiuterà ad approfondire alcuni degli aspetti legati al tema della famiglia e della paternità. Viene infatti proposta nell’Anno di San Giuseppe, indetto lo scorso 8 dicembre da Papa Francesco con la Lettera Apostolica “Patris Corde” per ricordare il 150° anniversario della dichiarazione del Santo a “Patrono della Chiesa Universale”.

“Giuseppe, sposo fedele, padre responsabile: per una pastorale del ‘per sempre’” sarà il tema analizzato il 16 marzo da fra’ Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana. Il giorno seguente toccherà a Lodovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia, approfondire “Il progetto biologico del maschile e del femminile”. L’ultimo incontro sarà dedicato all’“Antropologia del matrimonio”, tematica che sarà sviluppata da Stephan Kampowski, docente ordinario di Antropologia filosofica nel Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del matrimonio e della famiglia in Roma. Ogni incontro (in diretta streaming su Facebook) sarà introdotto e moderato dai coniugi Maria Rosaria Teta e Antonio D’Acci. Le conclusioni saranno di don Michele Centola, parroco della chiesa della Purificazione in Candela.