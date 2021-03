8° anniversario pontificato Papa Francesco: card. De Donatis (Roma), “guida la nostra Chiesa ‘con cuore di Padre’”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il popolo di Dio che vive in Roma eleva preghiere e inni di ringraziamento al Signore in occasione dell’ottavo anniversario del dono dell’elezione del nostro vescovo Francesco, un pastore secondo il Suo cuore misericordioso”. Si apre con queste parole il messaggio di auguri che il cardinale vicario Angelo De Donatis ha inviato al Santo Padre in occasione dell’ottavo anniversario della sua elezione a Pontefice e vescovo di Roma.

“Ricordo con viva emozione – prosegue – quella sera piovosa del 13 marzo 2013, in una piazza San Pietro gremita di fedeli in preghiera, quando risuonò per la prima volta la voce di Papa Francesco: ‘La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo’; e ‘adesso incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese’”.

“A nome di tutta la comunità ecclesiale di Roma, dei vescovi ausiliari, dei presbiteri, dei diaconi, delle consacrate e dei consacrati e di tutti i membri del Santo Popolo fedele di Dio e di tutti gli uomini di buona volontà della nostra città, esprimo profonda gratitudine e sentimenti di stima e di filiale devozione a Papa Francesco che in questi anni ha guidato la nostra Chiesa ‘con cuore di Padre’”, aggiunge il cardinale vicario, assicurando che “ci stringiamo a Lui spiritualmente, facendogli pervenire tutto il nostro affetto e la nostra ammirazione, grati per averci fatto riscoprire, con il Suo insegnamento e la Sua testimonianza di vita, ‘la dolce e confortante gioia di evangelizzare’”.

“Ogni giorno nella nostra preghiera affidiamo la Sua persona e il Suo ministero petrino a Cristo Buon Pastore, per intercessione della Salus Populi Romani, chiedendo che continui a custodire il Suo gregge e a vegliare sulla nostra Chiesa e sulla città di Roma con amore di padre”, conclude De Donatis.