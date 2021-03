Diocesi: Termoli-Larino, al via domani la videorubrica “Dieci minuti in famiglia” in collaborazione con il Cisf

Al via da domani nella diocesi di Termoli-Larino la proposta sperimentale di formazione voluta dal Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia”, ideata in collaborazione con il Centro internazionale studi famiglia (Cisf) di Milano e intitolata “Dieci minuti in famiglia”. Ospite delle prime puntate, dedicate alle relazioni familiari e all’utilizzo delle nuove tecnologie, Francesco Belletti, direttore del Cisf.

L’iniziativa “si inserisce nelle molteplici attività del Centro (opera-segno della diocesi di Termoli-Larino sostenuta e incoraggiata dal vescovo Gianfranco De Luca) dedicate a un pubblico ampio e variegato per promuovere e valorizzare i percorsi formativi avviati sul territorio”, si legge in un comunicato. “Amoris Laetitia”, nato nel 2018, si presenta non solo come un consultorio familiare ma estende le attività a 360 gradi in tutti gli ambiti della sfera familiare puntando anche sull’alleanza educativa con le scuole e su progetti che mirano a costruire capitale sociale per la famiglia.

La proposta della rubrica si inserisce nelle attività dell’area formazione, come un desiderio di informare e approfondire tematiche di grande attualità con il contributo di esperti del settore con una lunga e significativa esperienza. In questo senso il Cisf, realtà consolidata a livello nazionale e non solo, rappresenta un punto di riferimento. Ogni due anni pubblica un Rapporto sulla famiglia.