Eparchia di Lungro: lunedì secondo appuntamento del ciclo “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione”

Proseguirà lunedì 15 marzo il ciclo di conferenze “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione” promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo dell’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia. Si tratta di un’iniziativa “pensata per una formazione ecumenica del popolo di Dio, nella consapevolezza che il problema della divisione dei cristiani riguarda ciascun battezzato, in virtù della preghiera che il Signore Gesù ha pronunciato prima di consegnare la propria vita per la nostra salvezza: ‘Fa’ che siano uno, perché il mondo creda’ (Gv 17,21)”. L’incontro di lunedì, con inizio alle 18, sarà introdotto dal vescovo di Lungro, mons. Donato Oliverio. Interverrà il prof. don Luca Pertile, delegato per l’Ecumenismo della diocesi di Treviso e docente di Ecclesiologia ed ecumenismo all’Issr “Giovanni Paolo I” del Veneto Orientale, che approfondirà “Il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse: chiavi interpretative e questioni aperte”.

Moderata dal diacono Alex Talarico, delegato per l’Ecumenismo e il dialogo dell’Eparchia, la conferenza potrà essere seguita online richiedendo il link via mail all’indirizzo ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.