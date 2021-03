Diocesi: Sora, un corso del Progetto Policoro sulla ricerca del lavoro

Prende il via lunedì 15 marzo alle 18 un percorso di formazione online dal titolo “Mi formo e cerco lavoro! Informazioni-formazione per la ricerca del lavoro”. L’iniziativa, promossa dal Progetto Policoro della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, consiste in quattro webinar online, gratuiti e aperti a tutti. Il primo si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook del Progetto Policoro di Sora, mentre i successivi (29 marzo, 12 e 26 aprile) si terranno sulla piattaforma Google Meet. “Nell’ultimo anno, tutta Italia ha visto il moltiplicarsi di attività lavorative, ricreative e religiose online in cui tutti, anche i meno avvezzi al digitale, si sono ritrovati dietro uno smartphone o una cam a fare dirette streaming sui social – spiegano dal Progetto Policoro della diocesi di Sora –. Il nostro corso nasce dal desiderio di dare voce a una Chiesa fatta di azioni pastorali congiunte per i giovani, in un’ottica evolutiva che mira alla formazione, alla valorizzazione della formazione, aiutando giovani e non a formarsi e prepararsi per la ricerca di un lavoro”. Servizi del Progetto Policoro stesso o della Caritas, approfondimenti sul tema del lavoro in generale, laboratori sulla stesura di un buon curriculum o sulle opportunità di impiego online, dai social al mestiere del fashion blogger, saranno al centro vari webinar, tenuti da operatori Caritas o del Progetto Policoro e da professionisti dei diversi settori. Per iscriversi e ottenere l’attestato finale di partecipazioni: diocesi.sora@progettopolicoro.it.