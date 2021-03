Giovani: Roma, nasce il progetto “La casa Talità Khum” per accoglierli e accompagnarli

Nasce a Roma “La casa Talità Khum”, un progetto dell’associazione di promozione sociale Talità Khum Alzati, che mira all’accompagnamento e l’orientamento dei giovani nella Capitale. L’iniziativa vuole costruire un luogo di prima accoglienza per giovani di ogni nazionalità, religione, lingua e cultura che arrivano a Roma per studiare e cercare lavoro. Inoltre vuole essere anche un luogo di ritrovo e spiritualità per chi vuole iniziare un percorso di conoscenza di sé e del Signore. “Ho notato le difficoltà comuni che questi giovani avevano: il costo elevato dell’affitto, il rischio di soluzioni non sempre ideali per la crescita morale e spirituale dell’individuo”, spiega Angele Rachel Bilegue, presidente dell’associazione di promozione sociale Talità Khum Alzati, che con questa iniziativa vuole andare incontro ai giovani con un’accoglienza per brevi periodi utile alla loro successiva sistemazione. Il progetto sperimentale ha una durata di quattro anni con un costo di 50mila euro annui, per un totale di 200mila euro.