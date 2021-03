Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata al viaggio di Papa Francesco in Iraq

Un viaggio “storico” quello di Papa Francesco in Iraq sia per il luogo, teatro di persecuzioni nei confronti dei cristiani, sia per la lezione che consegna a tutta la cristianità. Domani, domenica 14 marzo, su Rai Due, alle 8.45, Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti) rivivrà i momenti salienti del 33° viaggio apostolico di Papa Francesco, nella terra martoriata da violenze e terrorismo. Ne parleranno dall’Iraq, un testimone, padre Karam Shamasha, e Vania De Luca, vaticanista del Tg3. Un passo importante verso il dialogo interreligioso. “Un viaggio atteso, desiderato – ha detto De Luca – che ci ha restituito in tre giorni immagini straordinarie della distruzione, ma anche della carezza di un Papa che è entrato dentro le ferite materiali e spirituali di un popolo per indicare una via di risanamento”.

Dalla piana di Ur dei Caldei, l’esortazione di Francesco ad essere “famiglia”, nel luogo che lega i destini di ebrei, cristiani e musulmani; poi, la sua preghiera di dolore, a Mosul, tra le macerie del terrorismo. “Essere cristiani in Iraq, vuol dire essere pronti al martirio – ha affermato p. Karam –, vuol dire essere testimoni; infatti, il perdono è la nostra vocazione e la nostra missione”.