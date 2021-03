Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani terzo focus di “In ascolto del Creato” dedicato all’“Economia come sviluppo sostenibile”

Sarà dedicato all’“Economia come sviluppo sostenibile” il terzo dei quattro focus previsti nel percorso ecclesiale annuale “In ascolto del Creato”, proposto dal Consiglio pastorale diocesano e dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali di Tursi-Lagonegro. L’incontro, in programma domani dalle 17.30 alle 19.30 in diretta streaming, vedrà la partecipazione del prof. Stefano Zamagni, economista, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.

“Un primo frutto del percorso che stiamo vivendo, in particolare con l’opportunità offerta da questo focus, è capire che l’economia fa parte della conversione ecologica globale. Tutto è interconnesso!”, spiega Anna Maria Bianchi, presidente della Cdal. “C’è una domanda di fondo: è possibile umanizzare l’economia, coniugare mercato e bene comune? E se sì, quale via percorrere?”, prosegue, evidenziando che “in teoria la via è chiara, quella dell’economia civile, un paradigma le cui caratteristiche sono semplici: non esclude nessuno dal mercato, afferma che il fine dell’agire economico è il bene comune, non totale, e asserisce che l’ordine sociale è frutto dell’interazione fra stato, mercato e società civile. In pratica le cose vanno ben diversamente”.

Domani, dopo la preghiera iniziale, guidata da don Gianluca Bellusci, assistente della Cdal, e la presentazione dei lavori da parte di Anna Maria Bianchi, presidente della Cdal, Zamagni proporrà una riflessione sulla “Prosperità inclusiva e sviluppo umano integrale: le trasformazioni necessarie”. A seguire l’interazione a distanza e le indicazioni per continuare il lavoro nelle parrocchie.

Si potrà partecipare all’incontro collegandosi alla pagina Facebook della diocesi.