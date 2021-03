Diocesi: Torino, dal 15 al 19 marzo la “Settimana della scuola e dell’università”

“Ti voglio (ancora) bene – Il contagio dell’amore”. Questo il tema al centro della “Settimana della scuola e dell’università” che si terrà dal 15 al 19 marzo per iniziativa dell’arcidiocesi di Torino. In programma attività specifiche per ogni grado dell’istruzione pubblica statale, paritaria e della formazione professionale che saranno dedicate alle relazioni. “Proprio questo – spiega una nota – è infatti l’aspetto della vita scolastica, e non solo, che è stato messo più in difficoltà” nell’ultimo anno condizionato dalla pandemia. “Le relazioni – prosegue la nota – non sono infatti semplicemente un aspetto della nostra vita, bensì possiamo dire che esse costituiscono la trama più profonda della nostra identità. È dall’essere riconosciuti e voluti bene per il semplice fatto di esserci che inizia la stima di sé; e forse è proprio questo riconoscimento quello che cerchiamo nei tanti modi (non solo social) in cui chiediamo un ‘like’”.

Tutte le iniziative – che si svolgeranno esclusivamente online – sono state ideate per consentire la partecipazione degli insegnanti assieme alla loro classe. Al termine della “Settimana”, invece, è previsto un incontro dedicato esclusivamente a dirigenti, docenti e genitori. A tutti gli incontri della Settimana porterà il suo saluto l’arcivescovo Cesare Nosiglia.