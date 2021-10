Televisione: dal 31 ottobre la nuova edizione de “I viaggi del cuore” con don Banzato e gli studenti di Frosinone

Parte il 31 ottobre la nuova edizione de “I viaggi del cuore”, il programma condotto da don Davide Banzato, assistente spirituale generale della Comunità Nuovi Orizzonti, e in onda su Rete4 ogni domenica mattina. Santuari e cammini meta di pellegrinaggio in tutto il mondo saranno al centro delle puntate del format settimanale da 50 minuti, prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati. “Il programma racconta bellezze, storia, arte e tradizioni insieme a testimonianze di vita e approfondimenti – spiegano dalla produzione del programma – Ci proponiamo di raggiungere tutti, credenti e non, grazie a un taglio culturale e immagini di alto livello”. Bergamo, Anagni, Roma, Milano, Svizzera, Malta e Slovenia sono tra le tappe quest’anno del programma, che vedrà tra le novità la partecipazione di un gruppo di studenti delle scuole superiori di Frosinone. Grazie al progetto “Ciak si gira”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” all’interno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, gli adolescenti vivranno un’esperienza di confronto e condivisione, trascorrendo un periodo insieme a chi cerca di uscire dalle dipendenze nella comunità di Nuovi Orizzonti a Montevarchi (Ar). Al termine di ogni puntata, è previsto lo spazio “I viaggi nel vero”, con video realizzati dagli stessi giovani, e non mancheranno gli editoriali di don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia cristiana. “I viaggi del cuore” potrà essere seguito anche all’estero crazie al canale internazionale Mediaset Italia.