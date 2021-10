“A Sua immagine”: lunedì 1° novembre uno speciale su “I santi di oggi”

In occasione del 1° novembre, festa di Tutti i Santi, “A Sua Immagine” (Rai uno), andrà in onda con uno speciale a partire dalle 10.30. I santi sono tra le figure più popolari per i credenti. Abbiamo molta familiarità con i santi, ma poca con la santità. Santità è una parola che mette soggezione… Ma che cos’è la santità? E chi sono i santi? È un traguardo riservato ai religiosi e alle religiose o possiamo raggiungerlo anche noi? Chi sono i santi della porta accanto di cui parla spesso Papa Francesco? Lo scopriremo nella puntata del 1° novembre attraverso le storie luminose di tanti uomini e donne del nostro tempo… In studio con Lorena Bianchetti, Stefano Vitali della comunità papa Giovanni XXIII protagonista del miracolo che ha permesso la beatificazione, avvenuta il 24 ottobre, della giovane Sandra Sabattini; il teologo Marco Tibaldi e la giornalista Tiziana Ferrario autrice della graphic novel sulla storia di una donna protagonista del rinnovamento culturale del Paese, soprattutto per quanto riguarda le donne: la beata Armida Barelli. Come sempre alle 10.55, la linea passa alla messa in onda dalla cattedrale di Pistoia. Alle 12, appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.