Ognissanti: Pantheon, 1° novembre Messa e concerto

Il 1° novembre (ore 17) si terrà presso il Pantheon l’ormai tradizionale Concerto di Musica Sacra per la Festività di Tutti i Santi che da alcuni anni accompagna l’inaugurazione dell’anno Capitolare in Basilica. “Si tratta di un viaggio artistico e spirituale nel tempo e nella musica, proposto nel suggestivo ambiente di Santa Maria ad Martyres, così ricco di arte, storia e religiosità” si legge in un comunicato della Chiesa Ordinariato militare in Italia. Protagonista del concerto sarà la Cappella Musicale del Pantheon; essa accompagna ordinariamente l’officiatura della Basilica e si fa interprete di diversi eventi culturali e artistici. In questa edizione, verrà eseguito il Te Deum in Re maggiore H. 146 di Marc Antoine Charpentier, unitamente a musiche di Frescobaldi, Viadana, Clark, Ferro, Perosi, Bartolucci, Miserachs. All’organo il M° Alessio Pacchiarotti. La direzione sarà affidata al M° don Michele F. Loda dell’Ordinariato militare. In Santa Maria ad Martyres, nella stessa mattinata, l’Ordinario militare Santo Marcianò presiederà la Messa alle 10.30.