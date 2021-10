Diocesi: L’Aquila, le celebrazioni per Ognissanti e Defunti

Lunedì 1° novembre l’arcivescovo de L’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi, presiederà (ore 11) nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, Cattedrale provvisoria, la Messa nella solennità di Tutti i Santi. Lo comunica l’arcidiocesi del capoluogo abruzzese in una nota in cui riporta gli orari delle liturgie programmate per Ognissanti e 2 novembre. Sempre il 1° novembre, (ore 15.30), nella Chiesa di S. Maria del Soccorso (Cimitero cittadino), il cardinale presiederà la Messa in suffragio dei fedeli defunti. Al termine benedirà le tombe davanti l’ingresso principale del Cimitero. Il 2 novembre, (ore 18) l’arcivescovo presiederà un’altra celebrazione eucaristica per tutti i defunti nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante). L’arcidiocesi comunica, inoltre, che “la Penitenzieria Apostolica, ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi Sacri Pastori della Chiesa, a causa dello stato di perdurante pandemia, conferma ed estende per l’intero mese di novembre 2021 tutti i benefici spirituali già concessi il 22 ottobre 2020, attraverso il Decreto Prot. N. 791/20/I col quale, a causa della pandemia da ‘covid-19’, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti venivano prorogate per tutto il mese di novembre 2020”.