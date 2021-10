Diocesi: Cerignola, celebrazioni per la Giornata del Ringraziamento

“Gli animali, compagni della creazione” è il tema scelto dalla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano per le celebrazioni per la Giornata del Ringraziamento, che saranno presiedute dal vescovo Luigi Renna, nei giorni 4-7 e 13 novembre. Questo il programma delle celebrazioni, presiedute dal vescovo Renna, nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano: 4 novembre 2021: Borgo San Carlo (Ascoli Satriano), Santa Messa alle ore 18; 7 novembre 2021: Borgo Tressanti (Cerignola), Santa Messa alle ore 11; 13 novembre 2021: Località Farascuso (Candela), Santa Messa alle ore 18. Ogni appuntamento prevede un momento di riflessione sul Messaggio dei Vescovi in occasione della Giornata del Ringraziamento, la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli e, grazie al contributo dell’Arma dei Carabinieri, la piantumazione di alcuni alberi. In Borgo Tressanti saranno installate due arnie, ricoveri a disposizione delle colonie di api.