Diocesi: Venezia, la teologa Marta Rodriguez predica esercizi spirituali al seminario patriarcale

Sarà Marta Rodriguez, laica consacrata del Regnum Christi e docente al Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma, nonché collaboratrice dell’Osservatore Romano per l’inserto “Donne Chiesa Mondo” a predicare gli Esercizi al Seminario di Venezia. Si tratta della prima volta che una donna propone gli esercizi spirituali al seminario patriarcale. Questi si sono aperti ieri sera a Lentiai (BL) presso la casa di spiritualità “Stella Maris” delle Suore di San Giuseppe. Marta Rodriguez ha già collaborato con il Patriarcato, sia per un altro ritiro per il clero sia più recentemente, questa estate, per il campo di discernimento per i giovani proposto dal Centro Diocesano per le Vocazioni.