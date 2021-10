Diocesi: Bologna, le celebrazioni per Ognissanti e defunti con il card. Zuppi

Domenica 31 ottobre a Bologna, alle 21 nella chiesa di San Girolamo della Certosa, l’arcivescovo card. Matteo Zuppi presiederà la Veglia di preghiera della Vigilia di Ognissanti. Durante la celebrazione la Chiesa di Bologna farà memoria di tutti i defunti, in particolare di coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia. Sarà possibile ricordare i propri defunti inviando una mail all’indirizzo vicario.episcopale.evangelizzazione@chiesadibologna.it.

Martedì 2 novembre alle 11 il card. Zuppi celebrerà la messa in suffragio dei fedeli defunti sempre nella chiesa di San Girolamo della Certosa, e il vicario generale per la sinodalità, mons. Stefano Ottani, presiederà alle 9.30 quella nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale. Il vicario generale per l’amministrazione, mons. Giovanni Silvagni, celebrerà alle 9 nella basilica di Santo Stefano la messa per i defunti delle Forze armate.

Mercoledì 3 novembre alle 19 l’arcivescovo Zuppi presiederà la messa nella Basilica di San Petronio accompagnata dalla prima esecuzione di “Cantus Bononiae. Missa Sancti Petroni” (l’ingresso è libero).

“Si tratta di giorni particolari per la preghiera dei fedeli – afferma don Pietro Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l’evangelizzazione – che sono invitati a fare tesoro della chiamata di tutti alla santità, della quale i santi sono i testimoni nei secoli, e a sentire sempre più forte la profonda comunione spirituale che lega la Chiesa della terra e la Chiesa celeste”.