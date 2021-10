Diocesi: Padova, domenica 20ma Giornata del dialogo islamo-cristiano con il teologo Simone Morandini e l’imam Kamel Layachi

“La cura del mondo mi riguarda?” è l’interrogativo-tema della 20ma Giornata del dialogo islamo-cristiano che Padova vive domenica 31 ottobre con l’omonimo incontro promosso dalla Pastorale dell’ecumenismo e del dialogo insieme alla Comunità islamica di Padova e provincia, a Japoo e al Movimento dei focolari.

L’appuntamento, in diretta e in presenza, è in programma alle ore 15.30, nella sala polivalente San Carlo a Padova, in via Guarneri 22 e in diretta sul profilo facebook https://www.facebook.com/XX-Giornata-del-Dialogo-Cristiano-Islamico-105673701906206/

L’incontro vedrà gli interventi di Simone Morandini, teologo, vicepreside dell’Istituto di Studi ecumenici San Bernardino, coordinatore del progetto “Etica, filosofia e teologia” della Fondazione Lanza, e dell’imam Kamel Layachi, dell’Ucoii (Unione comunità islamiche in Italia). Seguirà la presentazione di esperienze e di buone prassi.

È previsto uno spazio per bambini e ragazzi.

Per accedere è necessario il green pass e la prenotazione del posto su https://tinyurl.com/lacuradelmondo