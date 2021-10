Rai Vaticano: dedicato al Sinodo il servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, in onda il 31 ottobre

Sarà dedicato al Sinodo che, per volere di Papa Francesco, coinvolge le chiese locali e diocesane in tutti i continenti il servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti in onda su Rai 1 domenica 31 ottobre alle 24.25 (in replica su Rai Storia il 7 novembre alle 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia). “Alla Chiesa piramidale, gerarchica – dice a Rai Vaticano Stefania Falasca, vaticanista di Avvenire – va sempre affiancata la dimensione sinodale. La Chiesa è popolo di Dio in cammino”. Fedi differenti, unica preghiera. Per la pace, in nome della fraternità e della cura del creato. Con la Comunità di Sant’Egidio a Roma Papa Francesco continua il dialogo interreligioso. “Io credo che oggi le religioni non possano dire ‘noi’ guardando ai propri confini, ma che debbano dire ‘noi’ guardando oltre i confini”, dice Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio. La puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, si occuperà, inoltre di “Economy of Francesco”, che “punta ad una nuova direzione di sviluppo sostenibile – dice a Rai Vaticano l’economista americano Jeffrey Sachs – perché quella attuale è piuttosto brava a generare ricchezza ma non altrettanto a creare giustizia sociale”. Gli altri servizi saranno dedicati al ruolo della cultura cattolica in Italia nella ricostruzione del Paese, dopo la Settimana sociale di Taranto, alla mostra al Maxxi per i cento anni della rivista San Francesco e all’iniziativa sport e salute, portata avanti dal Gemelli e dall’Ospedale Bambino Gesù