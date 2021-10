Giornata mondiale del risparmio: Caritas di Roma e Fondazione “Salus Populi Romani”, presentata la Guida al Bilancio familiare

“Guida al Bilancio familiare”: uno strumento per crescere nella consapevolezza delle scelte economiche, per orientare alla sobrietà ed alla sostenibilità dei consumi, per aiutare le famiglie afflitte dai problemi economici e finanziari della vita quotidiana. È questo l’obiettivo della pubblicazione realizzata dalla Fondazione “Salus Populi Romani” e dalla Caritas di Roma in occasione della Giornata mondiale del risparmio che si celebra il 31 ottobre. Il documento, disponibile in formato cartaceo e in edizione digitale (www.caritasroma.it), introduce all’uso ed alla compilazione di un rendiconto a misura di famiglia – spiegando le singole voci ed elencando le diverse tipologie di spesa – con la proposta di un diario giornaliero e mensile dove annotare i diversi movimenti economici. “Parlare di soldi, di bilancio familiare, di spese e di entrate – spiega il diacono Giustino Trincia, direttore della Caritas e presidente della “Salus Populi Romani” -, oltre ad aiutare a verificare se davvero il Vangelo costituisca il punto di riferimento per distinguere il necessario dal superfluo e per comprendere che si può vivere bene con la sobrietà nelle scelte, è essenziale per essere prossimi e di aiuto a persone e a famiglie che in questo tipo di dimensioni quotidiane sperimentano la sofferenza e la solitudine”. Per il direttore della Caritas, “redigere il proprio Bilancio familiare, prima ancora che un buon esercizio di contabilità domestica, è una scelta che può contribuire molto a rafforzare l’unione tra le persone che compongono la famiglia o che convivono abitualmente sotto lo stesso tetto”. Il testo è frutto della lunga esperienza di servizio svolta della Salus Populi Romani organismo della Diocesi di Roma con le famiglie sovraindebitate che hanno difficoltà di accesso al credito bancario; che devono affrontare spese impreviste o le conseguenze di un licenziamento o di una malattia e non trovano aiuto; famiglie vulnerabili che spesso si ‘spezzano’ in separazioni e conflitti o, più drammaticamente, rischiano di cadere nelle trappole del credito illegale, dell’usura. Istituita nel 1995 da mons. Luigi Di Liegro, la Fondazione opera in tutto il territorio regionale promuovendo l’inclusione sociale e finanziaria, in modo particolare l’uso consapevole del denaro per le famiglie e le piccole imprese. Il Bilancio è una “moviola” per osservare in dettaglio quello che nelle giornate, presi da mille pensieri, molto spesso non si riesce a fare con attenzione. Da questo la scelta di spiegare anche come leggere l’estratto conto bancario e delle carte di credito, di fare attenzione alle rate dei finanziamenti di conservare le ricevute di tutti i pagamenti. Lo strumento è stato realizzato anche pensando ai fidanzati, ai percorsi di formazione al matrimonio immaginando l’educazione finanziaria come ulteriore elemento su cui far crescere insieme la coppia.