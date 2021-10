(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico, il primo ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi. Successivamente in Segreteria di Stato, il primo ministro indiano ha salutato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, e mons. Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso di una breve conversazione, si legge nella nota della Sala Stampa vaticana, ci si è soffermati sui “cordiali rapporti intercorrenti” tra la Santa Sede e l’India.