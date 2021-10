“A Sua Immagine”: oggi tappa a Roma. Domani focus sulla chiusura del mese missionario

Protagonista della puntata di oggi di “A Sua Immagine” sarà a Roma con il racconto dei sette colli, in particolare del Campidoglio. Qui infatti è nata la prima Roma, un villaggio fortificato che dominava la pianura sull’ansa del Tevere. Qui, in poche centinaia di metri, Lorena Bianchetti racconterà, in compagnia del professor Vittorio de Bonis, storico e critico d’arte, un luogo in cui è riassunta l’intera storia della Città Eterna: cristiana, con la grande Basilica dell’Aracoeli, greco romana, con i grandi leoni egizi ed i Dioscuri, rinascimentale, con la piazza e i grandi palazzi progettati da Michelangelo, ed infine con l’altare della Patria, testimonianza del risorgimento. Qui infine sorgono i primi musei della storia dell’uomo, i Musei capitolini. Alberto Danti archeologo responsabile monumenti antichi e scavi del Campidoglio, farà visitare l’affaccio sui fori della Rupe Tarpe, Paolo Balduzzi racconterà la storia della Basilica di Aracoeli e il culto popolare per il “Bambinello” che vi viene conservato.

A seguire don Maurizio Patriciello incontra don Giacomo Panizza che, 45 anni fa ha iniziato in Calabria, a Lamezia Terme, un lavoro di conversione delle coscienze che oggi si può dire aver dato degli ottimi frutti. La sua comunità-famiglia, Progetto Sud da’, infatti, lavoro e servizi in tutti gli ambiti della società lametina, rispondendo a molteplici bisogni.

Alla chiusura del mese missionario, “A Sua Immagine” dedica invece la puntata di domani, ultima domenica d’ottobre. In studio con Lorena Bianchetti, ospiti che hanno alle spalle esperienze sul campo: il padre camilliano Massimo Miraglio in collegamento dalla martoriata Haiti; la suora vincenziana Shahnaz Bhatti appena tornata dall’Afghanistan dopo anni d’impegno tra i più poveri di Kabul, e il missionario del Pime Piero Masalo, a lungo in Algeria. E poi storie di altri eroi silenziosi ma instancabili, come quella di don Renato Chiera e dei suoi “meninos de rua” brasiliani, e quella di una famiglia di Varese, appena rientrata in Italia dopo anni di missionariato laico in Uganda. Come sempre alle 10.55,dopo il notiziario con Paolo Balduzzi , linea alla messa in onda dalla cattedrale di Pistoia. Alle 12, appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.