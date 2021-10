Sanità: Roma, il 20 ottobre Aziende sanitarie e Ordini insieme per la stabilizzazione dei 66mila precari reclutati durante l’emergenza Covid

Aziende sanitarie e Ordini insieme per chiedere l’assunzione dei 66mila precari della sanità reclutati durante l’emergenza Covid. È il tema al centro della conferenza stampa che si terrà mercoledì 20 ottobre a Roma (Corso Vittorio Emanuele II, 24 – ore 11.30) organizzata da Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) e Federazione nazionale ordini tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp).

L’iniziativa prende il via dalla proposta avanzata da Fiaso alle istituzioni l’8 ottobre scorso per chiedere la stabilizzazione dei professionisti impegnati in prima linea durante la pandemia e rafforzare così le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie che negli ultimi 18 mesi hanno potuto contare sul contributo straordinario di oltre 83mila nuovi operatori. Il documento, che prevede di emendare l’articolo 20 del Dlgs 75/2017 (Legge Madia), ha ottenuto piena condivisione e sostegno da parte di Fnomceo, Fnopi e Fno Tsrm e Pstrp. Intervengono: Giovanni Migliore, presidente Fiaso; Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi; Teresa Calandra, presidente Fno Tsrm e Pstrp.