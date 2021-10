Forum Terzo Settore: Roma, il 20 ottobre l’assemblea con il rinnovo delle cariche e l’elezione del nuovo portavoce

“Energie sociali. Il vento del futuro” è il tema dell’assemblea del Forum del Terzo Settore, l’ultima alla presenza della portavoce Claudia Fiaschi., in programma il prossimo 20 ottobre a Roma presso Eurostars-Roma aeterna, via Casilina 126 (ore 9.30-13.30). Nel pomeriggio (riservato alle organizzazioni socie) si procederà al rinnovo delle cariche sociali e all’elezione del nuovo portavoce.

Ad aprire i lavori la relazione di Claudia Fiaschi, cui seguirà il panel “Alleanze, innovazione e cambiamento sociale” al quale interverranno fra gli altri Cristiano Gori (coordinatore scientifico Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza), Giovanni Parapini (direttore Rai per il sociale), Roberto Rossini (Alleanza contro la povertà in Italia), Pierluigi Stefanini (presidente Asvis). A seguire saluti istituzionali, tra gli altri, di tre ministri: Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali), Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Luigi Di Maio (Affari esteri e cooperazione internazionale). Quindi un secondo panel: “Agenda aperta. Gli Ets davanti alle ‘sfide’ del futuro”. Tra i partecipanti Vincenzo Costa (Consulta volontariato), Eleonora Vanni (Consulta impresa sociale), Luca Gori (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa). Su “Profit – Non profit, prove di futuro sostenibile” interverranno Francesco Bicciato (segretario Generale Forum Finanza sostenibile), Vincenzo Durante, (Invitalia), Massimiliano Monnanni (Poste italiane). Si parlerà quindi dei 10 anni con il Giornale radio sociale; infine le conclusioni affidate alla portavoce uscente.