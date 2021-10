A Sua immagine: oggi tappa all’Abbazia di Santa Maria di Farfa. Domani, focus sulla Giornata dell’Alimentazione

Continua il viaggio di “A Sua Immagine” nelle città più belle d’Italia. Oggi, dalle 15.55, su Rai Uno, Lorena Bianchetti sarà nel Borgo di Farfa, qui si trova uno dei monumenti più antichi della cristianità: l’Abbazia Benedettina di Santa Maria di Farfa, un vero gioiello tra le colline laziali. Attraverso la chiesa, il monastero, i chiostri, la biblioteca emergeranno la storia e la vita attuale di questo complesso monastico. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Quando al recupero di terreni e proprietà confiscate alla mafia si aggiunge il fine di non far rimanere nessuno indietro, si realizza ciò che sta avvenendo a Partinico, in Sicilia. Alle spalle del suggestivo borgo Parrini, una cooperativa sociale coltiva le terre appartenute ad una cosca, risolvendo in maniera naturale l’annoso problema della carenza d’acqua. Don Maurizio Patriciello incontra alcuni dei lavoratori che con le loro buone pratiche coinvolgono parrocchie e movimenti cattolici per creare una rete che preservi il creato e diffonda i valori della legalità. In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, domani, dalle 10.30, A Sua Immagine parlerà di sprechi alimentari e di lotta alla fame nel mondo, di sistemi alimentari e del loro impatto sull’ecosistema e i cambiamenti climatici in atto, di cibi sani e mercati malati. Ospiti Mario Lubetkin, vicedirettore generale della FAO, e Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana. Saranno ricordati i tanti moniti di Papa Francesco su questi temi, con dati impressionanti sull’impatto socio-ambientale della nostra alimentazione a livello planetario e nazionale. Spazio anche ad alcune esperienze positive sul campo: l’incontro con il direttore del Banco Alimentare, Giovanni Bruno, e i ragazzi di Equoevento che hanno dato il via a un’iniziativa anti-spreco portando ai bisognosi gli avanzi dei pranzi di gala; a Palermo l’incontro don Armando e i ragazzi di Kirmal e la loro cucina multietnica. In azione anche i volontari della Onlus RomAmoR fondata dall’indimenticabile Dino Impagliazzo. Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passa alla Messa che andrà in onda dalla cattedrale di San Severo (Foggia). Alle 12, appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.