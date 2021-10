Cammino sinodale: Lecce, mons. Seccia invocherà l’assistenza dello Spirito Santo nella messa del 17 ottobre

(foto archivio)

L’arcidiocesi di Lecce aprirà la fase locale del Sinodo dei vescovi domenica 17 ottobre alle 20 con la messa solenne celebrata da mons. Michele Seccia nella chiesa cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Portalecce e su Telesalento (ch 73), sotto la regia di Tonio Rollo e con il commento di don Vito Caputo. Al termine della messa, l’arcivescovo reciterà la preghiera “Adsumus Sancte Spiritus”, orazione attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia con la quale invocherà l’assistenza dello Spirito Santo sul cammino sinodale. Il testo dell’invocazione verrà distribuito nelle comunità parrocchiali per poter essere utilizzato come preghiera.