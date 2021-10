Edilizia di culto: Vicenza, dal 24 al 26 ottobre torna Koinè. Focus su progettazione, cura e valorizzazione dei luoghi sacri

Progettazione, cura e valorizzazione dei luoghi sacri: l’edilizia di culto sarà al centro “Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts”, la manifestazione di Italian Exhibition Group in scena presso il quartiere fieristico di Vicenza dal 24 al 26 ottobre. Primo appuntamento nazionale in presenza per il settore, Koinè 2021 torna ad accogliere – in presenza e in sicurezza – le aziende e gli operatori del culto per un agorà di relazioni e networking, business e riflessioni. “Noi vendiamo soluzioni, non ci presentiamo col catalogo sottobraccio ma, come artigiani, ascoltiamo le necessità di chi abbiamo di fronte, elaborando ipotesi”, afferma Fortunato di Masi, di Automazione Sud, azienda leader nel campo dell’architettura sacra e culturale, in particolare nell’impiantistica civile e industriale, dedicata al controllo e alla regolazione di impianti tecnologici. Tra i tanti appuntamenti di Koinè il convegno “Il fonte battesimale linee interpretative e di progettazione e il luogo del commiato antropologia, architettura, pastorale”, organizzato in collaborazione con gli Uffici nazionali liturgico e per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. Non mancano corsi di formazione per tecnici e giornate di studio come “La domotica applicata alle chiese” e il “Church Building Innovation Forum”. Tra gli interventi più attesi quello del mons. Fabrizio Capanni, del Pontificio Consiglio della cultura, che parlerà di adeguamento delle cattedrali e farà da moderatore del Premio internazionale di architettura Sacra Frate Sole.