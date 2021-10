Cammino sinodale: Ferrara-Comacchio, domani l’apertura in cattedrale con la messa presieduta dall’arcivescovo Perego

Domani alle 18, nella basilica di S. Francesco a Ferrara, si terrà la solenne celebrazione di apertura del Sinodo nella sua fase diocesana (che si concluderà il prossimo aprile), presieduta dall’arcivescovo Gian Carlo Perego. La messa sarà trasmessa sul canale You Tube “Ucs Ferrara-Comacchio Ufficio comunicazioni sociali”. Oggi invece avrà luogo la dedicazione della nuova chiesa di San Giacomo apostolo e l’inaugurazione del nuovo complesso parrocchiale all’Arginone a Ferrara. Una nuova opera di architettura e arte contemporanea per valorizzare un luogo spesso vissuto e additato ai margini della città. “Sono trascorsi oltre tre anni e mezzo da quell’11 febbraio 2018 in cui, con grande emozione, la comunità parrocchiale di San Giacomo apostolo a Ferrara, e l’intera arcidiocesi, partecipò alla posa della prima pietra della nuova chiesa”, si legge in un comunicato. Un percorso iniziato nel 2011, quando “la nostra Chiesa locale fu scelta per la progettazione di un complesso parrocchiale grazie a un concorso nazionale bandito dalla Cei. Protagonisti del progetto, l’architetto Benedetta Tagliabue, il liturgista don Roberto Tagliaferri e l’artista Enzo Cucchi. Ora – prosegue il comunicato – arriviamo all’atto conclusivo: alle ore 15.30 la neonata Unità pastorale Arginone-Cassana-Mizzana festeggerà con l’intera diocesi e la città la sua nuova casa”. L’evento è a invito. Anche questa messa presieduta da mons. Perego sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube “Ucs Ferrara-Comacchio Ufficio comunicazioni sociali”.